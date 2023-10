Halloween-Deko für den Garten: Sieben Ideen von 10 bis 60 Euro

Weitere Shoppingtipps für den Garten und ein schönes Zuhause findest Du unter Home and Garden .

Damit der Outdoor-Bereich zum schaurig schönen Highlight wird, findet man in diesem Beitrag Ideen für unheimliche Halloween-Deko für den Garten.

Es hat sich allmählich in Deutschland entwickelt: Zum 31. Oktober werden Häuser, Wohnungen, Balkone und Gärten zum Fürchten dekoriert und Süßigkeiten für klingelnde Kinder bereitgestellt.

ANZEIGE - Was für die einen ein wichtiger Gedenktag zu Ehren des Reformators Martin Luthers ist, ist für die anderen das Grusel-Deko-Kostüm-und-Süßigkeiten-Highlight des Jahres: Halloween.

Maße in Zentimeter: Durchmesser jeweils 15; Höhe: 40

Diese drei Gruselgestalten sind ideal für den Vorgarten, den Balkonkasten oder das Gartenbeet. Sie leuchten dank warmweißer LED sogar energiesparend und können in die Erde festgesteckt werden.

Mit dieser Hexe im Vorgarten brauchen Kinder ordentlich Mumm in den Knochen, um nach Süßigkeiten zu fragen. Sie ist eine schrecklich schöne Halloween-Deko im Garten.

Zum Aufbau in der Lieferung enthalten:

Maße in Zentimeter: 188 hoch, 115 lang, 108 tief

Maße in Zentimeter: Durchmesser von 22

Die Gebeine lassen sich mit Kunststoffspießen in den Erdboden stecken und gehören zur Must-have-Halloween-Deko für den Garten.

Vorsicht vor aus dem Erdreich aufsteigenden Skeletten! Zu Halloween lässt sich so eine Szene mit künstlichen Knochensets nachstellen.

Zum Aufbau in der Lieferung enthalten:

Maße in Zentimeter: 240 hoch, 80 lang, 50 tief

Dieses gruselige Sticker-Set ist 65-teilig und in den verschiedenen Motiven lassen sich Fenster, Türen und andere Gegenstände bekleben. Laut Hersteller kann man die Sticker anschließend rückstandslos wieder entfernen.

Dieses leuchtende Spinnennetz sorgt garantiert für den einen oder anderen Aufschrei. Man kann es an Büschen, am Gartenzaun, der Haustür oder am Geländer des Balkons befestigen. Es besteht aus 90 LED-Lichtern mit Kabel und Stecker für den Outdoor-Bereich.

Maße in Zentimeter



Durchmesser vom Spinnennetz: 150

Spinne: Länge 16, Breite 26

Betriebsart der 90 LEDs: Netzstrom, inklusive Fünf-Meter-Kabel

Farbe: schwarz

Preis: rund 25 Euro



Leuchtendes Spinnennetz

Für noch mehr Gänsehaut: Eine Deko-Spinne mit haarigem Pelz lässt sich direkt ins Netz setzen. Diese ist im Lieferumgang inbegriffen. Sie besteht aus Polyester und biegsamen Drahtbeinen.