Herbstlich willkommen! 5 Ideen, wie Du Deinen Hauseingang gestalten kannst

ANZEIGE - Ein saisonal geschmückter Hauseingang heißt Deine Gäste willkommen und verbreitet in der Nachbarschaft den Geist der anstehenden Feiertage oder eben den Schauer von Halloween, welchen die Jahreszeit Herbst bringt.

Einen Blumenkranz für die Tür im Eingangsbereich oder auch an der Fassade ist die perfekte Dekoration für den Herbst. Besteht er aus Trockenblumen und/oder Deko-Blumen hält er ewig und kann jedes Jahr erneut aufgehängt werden und den Eingangsbereich in der bunten Jahreszeit verschönern.

Für eine herbstliche Dekoration im Eingangsbereich eignen sich besonders gut Laternen. Mit dem Herbst bricht die dunkle Jahreszeit an und es wird mit jedem Tag früher dunkel. Umso schöner ist es, wenn der Eingangsbereich mit dem gemütlichen Licht von Laternen beleuchtet wird.

Egal, ob eine alleinstehende Laterne oder mehrere, in der Kombination mit herbstlichen Blumentöpfen oder Kürbissen kommt eine einladende Stimmung auf.

Neben bunten Kürbissen und bepflanzten Kübeln macht eine herbstliche Girlande aus bunten Blättern um die Haustür den Eingangsbereich besonders einladend.

Bastler können an eine fertige Girlande mithilfe von Heißkleber weitere herbstliche Deko-Elemente, zum Beispiel kleine Kürbisse oder Trockenblumen, befestigen. So gestaltet man in kurzer Zeit eine individuelle Herbstdekoration für den Hauseingang.

