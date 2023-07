Mit diesem Sichtschutz für den Balkon bleibst Du unbeobachtet

Für einen Sichtschutz zu sorgen, ist aber gar nicht so kompliziert. Der richtige Sichtschutz kann nicht nur vor ungewollten Blicken schützen, sondern sogar zusätzlich den Balkon optisch aufwerten. Zudem schützen die Vorrichtungen häufig gleichzeitig vor Sonne und Wind.

Die Idylle und Ungestörtheit kann einem jedoch schnell zerstört werden, wenn eine gewisse Privatsphäre fehlt. Entspannen ist schließlich nicht so einfach, wenn man ständig die Blicke der Nachbarn spürt.

Ein klassischer Sichtschutz, um Passanten und Nachbarn zumindest bis auf Höhe des Balkongeländers, also etwa 75 bis 100 Zentimeter, den Einblick zu verweigern, sind Verkleidungen wie Balkonbespannung.

Das bestenfalls nicht nur wetter- und reißfeste, sondern auch UV-beständige Material wird dafür an der Balkonbrüstung angebracht. Dafür eignet sich in der Regel verschiedene Polyestergewebe. Diese sind in unterschiedlichen Farben und Designs erhältlich und als Meterware für gewöhnlich nicht sehr teuer.

klassische Balkonbespannung aus Kunststoff, in verschiedenen Farben erhältlich