Mit diesen Pizzasteinen schaffst Du die beste Steinofenpizza wie beim Italiener

Extra knusprige Pizza wie in Bella Italia oder vom Lieblingsitaliener machst Du ganz einfach auf einem Pizzastein. Backofen oder Grill an, Steinplatte aufgeheizt - dann geht es ganz schnell.

Knusprige Steinofenpizzen kannst Du mit einem Pizzastein für den Backofen ganz einfach zu Hause selbst machen. © 123RF/gioiak2

ANZEIGE - Nach einer weiteren Enttäuschung fragst Du Dich, wie Du Deine Pizza wirklich knusprig hinkriegst? Die gute Nachricht: Eine perfekt knusprige Pizza ist keine Wissenschaft. Das einzige, was Du benötigst, ist ein Pizzastein für den Backofen.

Diese sind in der Regel aus Schamott oder Cordierit, denn sie sind hitzebeständig und feuerfest, sodass sie hohe Temperaturen und damit die richtigen Bedingungen für knusprige Pizzen ermöglichen.

Ist die Platte einmal aufgeheizt, dauert das Backen einer frischen, selbstgemachten Pizza nur wenige Minuten. Das poröse Material nimmt dabei überschüssige Feuchtigkeit auf, sodass der Teig knusprig, aber dennoch saftig bleibt.

Pizzasteine für den Backofen sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich - rund und in perfekter Pizza-Passform, aber auch rechteckig, um den Gasgrill voll auszunutzen. Um in den Backofen zu passen, sollten sie jedoch einen Durchmesser von etwa 41 Zentimeter nicht überschreiten.

Mit einem Pizzastein für den Backofen lässt sich aber längst nicht nur die beste Pizza backen, sondern auch Flammkuchen, Brot und anderes Gebäck.

