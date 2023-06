10 Must-haves für den Badetag: Coole Strandsachen für Dich

10 Must-haves für den perfekten Badetag sind in diesem Beitrag zusammengefasst. Mit diesen Strandsachen kannst Du perfekt relaxen, ausspannen oder Dich auspowern.

Deshalb hat die TAG24-Redaktion für Dich zehn Must-haves für den perfekten Badetag zusammengestellt. Mit dabei sind Strandsegler, praktische Kühltaschen, Powerbanks mit Solar und Wasserfestes für Handy und Co.

Mit Weintisch, entspannenden Liegemöglichkeit für Strand und Wasser, Beschäftigung für die Aktiven oder gekühlten Getränke wirst Du der Platzhirsch am Strand.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Spätestens bei 30 Grad Celsius Außentemperatur hüpfen selbst wasserscheue Menschen ins erfrischende Nass. Snacks, Strandspiele und UV-Schutz gehören grundsätzlich zur Ausrüstung. Doch mit diesen coolen Gadgets kann man den Tag am Badestrand perfektionieren.

Fotos vom Sonnenuntergängen machen, Videos von witzigen Momenten drehen oder einfach die Zeit mit Musik vertreiben - das Smartphone ist auch an Strandtagen ein zuverlässiger Begleiter. Allerdings können Hitze, Sand und Wasser der Technik schaden.

Diese wasserdichten Taschen für das Smartphone schützen es vor Sand und Feuchtigkeit. Wenn das Gerät zu warm geworden ist, kann das Smartphone in der wasserdichten Tasche auch mit ins kühle Nass genommen werden.

Wasserdichte Handyhülle für 6,62 Euro

Wasserdichte Handyhülle mit Band für 18,93 Euro

Wasserdichte Kompakttasche für 18,39 Euro

Ist das Smartphone in der wasserdichten Handyhülle, lässt es sich bedienen. So können coole Unterwasser-Bilder oder Videos entstehen. In der Kompakttasche hat dazu noch technisches Zubehör Platz wie Earbuds oder Armbanduhren.