Trockenblumen: 5 Ideen für blumige Deko ohne grünen Daumen

So ästhetisch sie sind, so nachhaltig und pflegeleicht sind sie außerdem, denn Trockenblumen-Deko hält oft ewig, braucht dabei jedoch kaum Pflege - dazu später aber mehr.

Trockenblumen - kein neuer, aber wieder in Mode kommender Trend. Immer häufiger sieht man sie wieder in Häusern - mit insbesondere Landhaus- oder Boho-Dekoration. Dort, aber natürlich nicht ausschließlich dort, sorgen sie mit ihren gedeckten, natürlichen Farben für Hingucker.

Auch einzelne Trockenblumen und Zweige können dekorativ in eine Vase gestellt werden.

Der Trockenblumenstrauß ist die klassische Deko-Idee mit Trockenblumen. Genauso ästhetisch wie frische Sträuße sind sie dennoch um einiges langlebiger und pflegeleichter. Schluss mit hängenden Köpfen trotz täglich neuem Wasser. Ob grün und schmale , oder bunt und fluffige Sträuße - die Sträuße aus getrockneten Blumen gibt es in größter Vielfalt.

Eine weitere simple Deko-Idee sind getrocknete Blumen in Bilderrahmen. Dabei wird die Trockenblume kunstvoll in einem schönen Bilderrahmen platziert und kann an die Wand gehängt werden.

Trockenblumen im Glas-Metallrahmen

Statt in einem Rahmen hinter der Scheibe können Trockenblumen allerdings auch außen an einem massiven Holzrahmen fixiert werden.

dekorativer Trockenblumenstrauß an massivem Holzrahmen