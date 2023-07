Mit diesen Geräten sagst Du Unkraut den Kampf an - ohne dich bücken zu müssen

Mühsam, aufwendig, ineffektiv und anstrengend: Beim Thema Gartenarbeit denken viele sofort an das ganze Unkraut, und die Tortur, dieses zu beseitigen. Mit den richtigen Geräten kann man die Gartenarbeit etwas erträglicher machen und sogar Unkraut jäten ohne sich bücken zu müssen.

Unabhängig vom Alter geht diese Tätigkeit irgendwann auf die Knie und den Rücken. Nach einigen, nicht sehr langanhaltend erfolgreichen Vernichtungsaktionen gibt man vielleicht einfach resigniert auf, oder ist sogar nicht mehr in der körperlichen Verfassung. In einem gepflegten Garten oder Vorgarten fällt das natürlich auf und ist daher keine Lösung.

Rückenfreundliche Unkrautvernichter zum Unkraut jäten ohne Bücken gibt es einige. Das richtige Werkzeug für Dich ist dabei abhängig von dem, was sprießt und entfernt werden muss, und von der zu befreienden Fläche.

Dieser Unkrautstecher ermöglicht also ein ergonomisches Arbeiten und schnelles Beseitigen, auch auf größeren und stärker betroffenen Flächen, und das ohne chemische Mittel.

Der ergonomische Unkrautstecher von Gardena besteht aus Kunststoff und Stahl. Der Fußtritt ermöglicht ein gezieltes und kräftiges Einstechen tief in festen Boden, sodass die Wurzeln nicht nur abgetrennt, sondern vollständig entfernt werden können. Durch einen Auswurfmechanismus kann das entfernte Unkraut gezielt entsorgt werden, ohne dass die Hände direkt benutzt werden müssen und daher sauber bleiben.

Ein solches oder ähnliches Gartengerät ist im Garten unverzichtbar. Mit ihm werden die Beete bearbeitet, also die Erde aufgelockert und Humus eingearbeitet, aber eben auch Unkraut entfernt.

Widerspenstig und sehr umständlich zu entfernen ist Moos und Unkraut in Fugen zwischen Bodensteinen. Mit dem Krümmerjäter FISKARS Light ist das jedoch einfach im Stehen möglich. Der Fugenkratzer besteht aus einem Stiel aus Aluminium mit rutschfestem Kunststoffgriff sowie einer scharfen Stahl-Klinge.

Der Teleskop-Stiel sowie der Extragriff sind individuell und stufenlos verstellbar. Das Gerät ist kabellos und enthält einen 18-Li-Akku sowie ein Schnellladegerät. Das Praktische an dem Akku ist, dass es mit anderen Geräten des Einhell Power-X-Change-Systems kompatibel und somit für all diese Geräte verwendbar ist.

Waren bisherige Vernichtungsversuche erfolglos oder auf großen Flächen zu aufwendig, hält noch er, was er verspricht: der Unkrautvernichter.

Mit dem Abflammgerät wird das Unkraut nicht verbrannt, sondern erhitzt. Durch den schnellen Anstieg der Temperatur dehnt sich die Zellflüssigkeit aus und sprengt die Zellwände, woraufhin Zelleiweiß verloren geht und das Unkraut abstirbt. Die Reste können anschließend einfach weggefegt werden.

Dieses Verfahren ist nicht nur schnell und effektiv, sondern zudem kräfte- und rückenschonend. Außerdem ist es frei von Gift, gibt also weder Schadstoffe in Gewässer noch in den Nahrungskreislauf.

Der Unkrautvernichter kann jedoch nicht nur Unkraut und Moos beseitigen, sondern auch für Bitumen- und Teerarbeiten, Betontrocknungen sowie zum Verschweißen von Teich- und Dachfolien verwendet werden. Im Winter befreit er zudem Gehwege, Fallrohre und Dachrinnen von Eis.



Auch wenn dabei Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird, ist es dennoch umweltfreundlicher als chemische Unkrautvernichtungsmittel.

