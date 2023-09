Yogamatten - Rutschfest und wunderschön entspannend sind diese vier

Yogamatten sollten rutschfest und dämpfend sein. In diesem Beitrag werden vier Modelle vorgestellt, die jedem Yogi das Üben erleichtern - selbst mit geschlossenen Augen.

Wo immer auch Yoga praktiziert wird, im Studio, im Freien oder in den eigenen vier Wänden, diese vier Yogamatten bieten den perfekten Untergrund.

Yogis, die sich gerne strecken, können sich auf dieser großen Matte lang machen. Diese Yogamatte ist groß und vor allem rutschfest. Es gibt sie in zwei Designs: Marmoriert in Schwarz und in Pastel-Pink.

Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Naturkautschuk, aber auch synthetischen Stoffen, die die Bakterien- und Schimmelbildung hemmen.

The (Big) Mat - Yogamatte rutschfest



Preis: rund 130 Euro

Die vorgestellten Yogamatten sind rutschfest und vor allem extra für Yoga, Pilates und starke Workouts designt. Sie bieten maximalen Komfort und unterstützen das effektive Training in den eigenen vier Wänden oder im Studio.