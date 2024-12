Was ist VPN? – einfache Erklärung für sicheres Surfen im Internet

Ein VPN (Virtual Private Network) kann heutzutage die Lösung für viele Sicherheits- und Datenschutzfragen im Netz sein. Doch was ist ein VPN genau, wie funktioniert es, und was bringt eine VPN-Verbindung? Hier erfährst Du, warum VPNs für mehr Anonymität und Sicherheit im Internet sorgen und wie ein VPN-Zugang funktioniert.

Was bedeutet VPN und wie funktioniert eine VPN-Verbindung? © Unsplash

Ein VPN (Virtual Private Network) ist ein Service, der Deine Internetverbindung schützt und Deinen Standort verbirgt. Mit einem VPN surfst Du, als würdest Du an einem anderen Ort sein, was Dir hilft, Deine Privatsphäre zu bewahren und auf Inhalte zuzugreifen, die in bestimmten Regionen gesperrt sind.

Eine VPN-Verbindung funktioniert, indem sie einen sicheren "Tunnel" zwischen Deinem Gerät und einem VPN-Server erstellt. Dein gesamter Datenverkehr wird durch diesen Tunnel geleitet und dabei verschlüsselt. Das bedeutet: Selbst wenn jemand versuchen würde, die Verbindung abzufangen, könnte er die Informationen nicht lesen. So schützt ein VPN Deine Daten und lässt es gleichzeitig so aussehen, als würdest Du von einem anderen Standort aus im Internet surfen.