E-Auto steht in Garage und fängt an zu brennen: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In einem Ortsteil von Römhild im Landkreis Hildburghausen ist am Donnerstagvormittag ein Elektroauto in Flammen aufgegangen.

Von Christian Rüdiger

Roth - In einem Ortsteil von Römhild im Landkreis Hildburghausen ist am Donnerstag ein Elektroauto in Flammen aufgegangen. Das Elektroauto wurde von den Flammen zerstört. © NEWS5 / Ittig Das Fahrzeug stand in einer Garage und hatte aus bislang noch ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Neben dem Auto verbrannten auch Mopeds und weitere Gegenstände, die sich in der Garage befanden. Eine Person aus der angrenzenden Wohnung verletzte sich bei dem Feuer und musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Rauch war in sich das direkt anreihende Haus gezogen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte durch zügiges Einschreiten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Inwieweit das Gebäude vom Feuer betroffen ist, muss nun begutachtet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

