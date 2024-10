Lauter Westautos auf DDR-Straßen: So brachte "Genex" den Handel ins Rollen!

Wilkau-Haßlau - Im letzten Jahrzehnt der niedergehenden DDR, die in diesen Tagen ihren 75. Geburtstag begehen würde, sah man auf den Straßen zwischen all den Trabis, Wartburgs und Škodas auch einige schicke Westautos von VW, Mazda oder Volvo. Gelenkt wurden sie von braven Staatsbürgern. Das Zauberwort hieß "Genex". Eine liebevoll gestaltete Sonderausstellung in Wilkau-Haßlau klärt über dieses Phänomen auf.