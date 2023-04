Mercedes verkauft Anteile an russischen Tochter-Gesellschaften

Mercedes-Benz hat im Februar 2022 seine Exporte nach Russland eingestellt. © 123RF/teka77

Die Anteile an den russischen Tochtergesellschaften wurden an einen Investor verkauft, wie das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart auf Anfrage mitteilte.

Die erforderlichen behördlichen Genehmigungen seien erteilt und die vertraglichen Vereinbarungen umgesetzt worden. Die Transaktion erfolgte demnach im April.

Beim Käufer handelt es sich um den lokalen Händler Avtodom. Weitere Einzelheiten nannte der Konzern zunächst nicht.

Bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 hatte Mercedes seine Exporte nach Russland sowie die Produktion dort eingestellt.