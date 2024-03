Bleiben oder Räumen: Wie geht es weiter mit den Tesla-Campern?

Grünheide - An diesem Freitag läuft die Genehmigung für ein Protestcamp im Wald nahe der Tesla-Autofabrik im brandenburgischen Grünheide ab.

Am Mittwoch hatte Tesla-Chef Elon Musk (52) das Werk besucht und klargemacht, dass er trotz des jüngsten Anschlags auf die Stromversorgung und anhaltender Proteste an den Ausbauplänen in Grünheide festhält.