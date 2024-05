16.05.2024 06:07 Darf Tesla die Erweiterungspläne umsetzen? Gemeindevertreter stimmen ab!

In Grünheide steht am Donnerstag eine maßgebliche Entscheidung über die geplante Erweiterung des Tesla-Fabrikgeländes an.

Berlin - In Grünheide steht am heutigen Donnerstag eine maßgebliche Entscheidung über die geplante Erweiterung des Tesla-Fabrikgeländes an. Mehrere Initiativen stellen sich seit Monaten gegen die Tesla-Erweiterung. © Soeren Stache/dpa In einer Versammlung im Ortsteil Hangelsberg werden die Vertreter der Ostbrandenburger Gemeinde zunächst beraten und dann einen Beschluss fassen. Fraglich ist, ob sie einem abgespeckten Ausbauplan zustimmen werden. Aus Sicht mehrerer Gemeindevertreter ist das Ergebnis völlig offen. Tesla will sein Gelände erweitern, um einen Güterbahnhof und Lagerflächen zu bauen - doch das ist umstritten. Bürgermeister Arne Christiani verwies darauf, dass der Hauptausschuss einem Kompromiss zur Erweiterung mit weniger Waldrodung mehrheitlich zugestimmt habe. Tesla Nächste Demo bei Tesla: Vereinzelt Auseinandersetzungen mit Polizei Mehrere Initiativen stellen sich seit Monaten gegen die Pläne, Aktivisten haben in einem an die Fabrik angrenzenden Wald ein Protestcamp errichtet. Wie sie ihren Protest fortsetzen werden, hängt wesentlich von der Entscheidung der Gemeindevertreter ab. Die Aktivisten kündigten an, eine Erweiterung nicht akzeptieren zu wollen und in diesem Falle den Protest fortzusetzen.

