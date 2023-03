"Anno 1800" gibt's jetzt endlich auch für die Konsolen - und es ist immer noch ein absoluter Hit!

Bei "Anno 1800" startet Ihr mit einer leeren Insel, auf der Ihr Euch nach und nach ein ganzes Imperium aufbaut. © Ubisoft

Um die Playstation-5- und Xbox Series-Nutzer so richtig auf das Erlebnis einzustimmen, ist das Spiel noch bis zum 23. März kostenlos spielbar. Doch ich bin mir sicher: Solltet Ihr Euch so richtig auf "Anno 1800" einlassen, werdet Ihr mit großer Wahrscheinlichkeit ohne lange nachzudenken das Geld für die Vollversion in die Hand nehmen.

Der größte Unterschied zur PC-Version ist der Ausbau des Multiplayer-Modus. So sollen bis zu 16 Spieler gegeneinander kämpfen können, und auch der Koop-Modus wird auf vier Spieler pro Team erweitert. Das funktioniert allerdings nicht plattformübergreifend mit dem PC.

Um eine ähnlich flüssiges und intuitives Erlebnis wie beim Originalspiel zu ermöglichen, wurde zudem natürlich ordentlich an der Steuerung geschraubt. Von Keyboard und Maus mussten alle Funktionen sinnvoll auf den Controller übertragen werden - kein einfaches Unterfangen.

Zugegebenermaßen war ich da anfangs etwas skeptisch, besonders die stellenweise voneinander abweichende Tastenbelegung beim Scrollen durch Dokumente oder Lagerbestände strapazierte dabei meine Nerven. Drückt man nämlich beispielsweise anstatt der Kreuztaste den Stick, fliegt man erstmal aus der Übersicht raus und muss alles neu auswählen. Es brauchte eine gewisse Eingewöhnungszeit, bis ich alles fehlerfrei drauf hatte.

Hat man die Grundbefehle verinnerlicht, gibt es an der Steuerung aber eigentlich nichts zu meckern. Die Kamerabewegung läuft geschmeidig und schnell, sodass man die Computer-Maus nicht vermissen muss. Alle nötigen Tools und Bauoptionen sind übersichtlich in Auswahlrädern aufgeführt, deren Benutzeroberfläche super einfach mit dem Controller zu bedienen ist. Dennoch lohnt es sich durchaus, vor Spielbeginn mal das "Nutzerhandbuch" in den Optionen zu lesen, um nicht komplett planlos loslegen zu müssen - besonders wenn man sein Imperium erweitern und zwischen mehreren Inseln hin- und her wechseln möchte.