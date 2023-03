Blood Bowl 3: Warhammer-Athleten schädeln sich bei Football-Schlacht das Gebiss raus

Zumindest in der Videospiel-Variante "Blood Bowl 3" geht es nun erneut darum, mit Schwarzorks, Dunkelelfen, Reichsadel, Skaven und Zwergen - ja, auch Menschen - das gleichnamige Brettspiel per Controller zu dominieren.

Das Pflicht-Tutorial nimmt einen an die Hand und bringt einem die wichtigsten Schritte bei. © screenshot/privat

Das hält einen bei der Stange und motiviert, neben den Freundschaftsspielen gegen die Konsole (oder PC) auch mit echten Menschen in den Wettstreit zu treten.

In Turnieren und Ligen kann man das Fantasy-Football-Feeling abrunden. Allerdings sollte man sich nicht auf ein Arcade-Erlebnis freuen, denn für dieses Game braucht man Zeit.

Wenn es schnell geht, seid Ihr nach einer guten halben Stunde durch - stellt Euch aber vorsichtshalber auf die doppelte Zeit pro Partie ein. Denn zwischenspeichern ist hier nicht. Weder manuell noch automatisch. Bevor es überhaupt los geht, plant auch ordentlich Zeit für das Tutorial ein.

Für mich persönlich gibt es lediglich zwei Möglichkeiten für langfristigen Spaß: Entweder ich habe das Glück, mit angenehmen Online-Kontrahenten im VoiceChat zu landen, oder - noch besser - ich habe ein paar Freunde, die sich ebenfalls den 30-Euro-Titel krallen und wir treffen uns regelmäßig.

Dann lassen sich die langatmigen Spielzüge auch besser überstehen. Denn technisch liegt die Umsetzung vom Unterhaltungswert hinter dem Brettspiel. So ehrlich muss man am Ende leider sein. Verfügbar ist "Blood Bowl 3" für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X und S, Playstation 4 und 5 oder PC.

Fazit: Holt Euch ein paar Leute in die Bubble, mit denen Ihr Spaß an der Umsetzung des Tabletops haben werdet, dann lohnt sich der Kauf für Genrefans. Der Durchschnittsspaß bekommt immerhin noch 5/10 Endzonen-Tänze. Kein Muss - aber ein nice to have.