Der April bringt uns Star Wars und Zombies - was will man mehr?

Leipzig - So schnell ist wieder April. Der vierte Monat des Jahres nimmt sich, was sehr große Gaming-Produktionen angeht, etwas zurück. Ein paar Perlen sind aber dennoch dabei!

In "Ravenswatch" nehmen es Rotkäppchen, der Rattenfänger von Hameln, Beowulf und die Schneekönigin mit fiesen Albträumen auf. © Passtech Games

Rogue-Lite-Spiele erfreuen sich schon seit einiger Zeit großer Beliebtheit unter Gamern. Schaut man sich die Riege an großartigen Titeln an - "Darkest Dungeon", "Dead Cells", "Hades" oder beispielsweise auch "Returnal" - dürfte das allerdings auch kaum verwundern.

Mit "Ravenswatch" liefern die Entwickler von Passtech Games nun den nächsten Genre-Vertreter. Nachdem das Studio bereits mit "Curse of the Dead Gods" einiges an Zuspruch erhalten hatte, soll nun die nächste Stufe auf der Erfolgsleiter erklommen werden. Dazu scheint "Ravenswatch" der grundlegenden Formel seines indirekten Vorgängers durchaus treu zu bleiben. Stattdessen setzt man bei den Helden auf bekannte Gesichter.

Statt mit einem unbekannten Abenteurer dürft Ihr diesmal nämlich mit Rotkäppchen, dem Rattenfänger von Hameln, Beowulf oder auch der Schneekönigin in den Kampf ziehen, um die Welt vor fiesen Albträumen zu befreien. Alle Helden verfügen dabei über einen düsteren Twist, passend zu ihrer Geschichte. So kann sich Rotkäppchen beispielsweise bei Nacht in einen Wolf verwandeln und in dieser Form ordentlich austeilen.

Ob das Who is Who der Volksmärchen und Legenden genügt, um "Ravenswatch" von der Masse an Rogue Lites abzuheben, werden wir ab dem 6. April erfahren. Erste Trailer des Abenteuers machen zumindest schon mal einen ziemlich guten Eindruck.

Facts: