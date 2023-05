Diablo, FFXVI, Street Fighter: Der Juni strotzt nur so vor Hammer-Spielen!

Von wegen Sommerloch! Der Juni liefert in diesem Jahr gleich eine ganze Wagenladung an hochkarätigen Videospielen!

Von Michi Heymann, Eric Mittmann, Annika Rank, Robert Lilge

Leipzig - Von wegen Sommerloch! Der Juni liefert in diesem Jahr gleich eine ganze Wagenladung an hochkarätigen Videospielen! Bei so vielen großen Namen weiß man gar nicht, wo die Vorfreude jetzt am größten ist.

Street Fighter 6 (Releasetermin: 2. Juni)

Ab 2. Juni können wir endlich wieder mit Chun-Li, Ryu und Co. die Fäuste fliegen lassen. © Capcom Los geht es bereits am 2. Juni mit DEM Klassiker für Fighting-Game-Fans: "Street Fighter" geht in seine sechste Runde und lässt Euch mal wieder dicke Combos gegen KI-Gegner sowie online oder zu Hause gegen Freunde kloppen. Die Vorfreude innerhalb der SF-Community scheint dabei ziemlich groß. Die Grafik des mittlerweile sechsten Ablegers sieht wunderbar comichaft aus, es gibt unzählige neue Features wie Live-Kommentatoren während der Kämpfe und gleich zu Release sollen 18 Fighter bereitstehen, darunter Fan-Lieblinge wie Ryu, Ken, Chun-Li, Cammy und Blanka. Neben dem klassischen Fighting Ground, in dem Ihr eins zu eins gegeneinander antretet, gibt es nun auch noch die Bereiche Battle Hub und World Tour. Bei Letzterem soll es sich sogar um eine offene Welt handeln, in der Ihr unter anderem auf Helden wie Chun-Li treffen und dann mit ihnen trainieren könnt. Der Battle Hub ist wiederum Euer Social Space, in dem Ihr Euch mit Euren Freunden trefft, Matches startet, Minispiele spielt und sogar bei Turnieren zuschauen könnt. Gaming Holt Eure Lichtschwerter raus, "Star Wars Jedi: Survivor" ist da - und besser denn je! Obendrauf gibt es noch die neue "Drive"-Anzeige, die Euch im Kampf Combos ermöglicht und andere coole Sachen erlaubt. Das Feature klingt wahnsinnig komplex und eine Erklärung würde hier den Rahmen sprengen. Fest steht jedoch: Wer auf Tiefe in Fighting-Games steht, könnte hier durchaus auf seine Kosten kommen. Facts: Spiel: "Street Fighter 6"



Genre: Fighting-Game

Plattform: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Microsoft Windows

USK: Ab 12 Jahren

Preis: 69,99 Euro (Amazon)

Diablo IV (Releasetermin: 6. Juni)

Ober-Dämonin Lilith macht uns ab dem 2. Juni in "Diablo IV" das Leben schwer. © Blizzard Entertainment Nachdem "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" bereits im Mai für Riesen-Begeisterung gesorgt hat, folgt schon der nächste heiße Kandidat für das Spiel des Jahres: "Diablo IV". Schon die Beta-Wochenenden hatten für Begeisterung gesorgt und ab dem 6. Juni können wir uns dann endlich wieder mit bis zu drei Freunden durch Gegnerhorden meucheln, prügeln und zaubern. Während "Diablo III" es zuletzt etwas farbenfroher anging, kehrt Blizzard nun zu den Wurzeln zurück und setzt wieder auf eine ordentlich düstere Athmosphäre. Der neue/alte Look wirkt sich dabei wunderbar auf die Story um Ober-Dämonin Lilith, die Tochter des Hasses, aus, die dadurch gleich noch viel bedrohlicher wirkt. Gaming Blut, Gedärm und Hirnmasse: "Mortal Kombat 1" splattert sich zurück auf die Spielkonsolen Was es noch vorab über "Diablo IV" zu wissen gibt, könnt Ihr auch unserem Fazit zur geschlossenen Beta entnehmen. Ansonsten freuen wir uns, dass es nun bis zum Release nicht mehr allzu lang dauert. Facts: Spiel: "Diablo IV"



Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

USK: Ab 16 Jahren

Preis: 79,99 Euro (Amazon)

EA Sports F1 23 (Releasetermin: 16. Juni)

EA Sports F1 23 wird zum ersten Mal die rote Flagge enthalten, mit der Rennen auch unterbrochen werden können. © EA Sports Was FIFA (neu: "EA Sports FC") kann, kann die Formel 1 schon lange! Jedes Jahr erscheint ein neuer Titel der Motorsport-Königsklasse. Die ersten Informationen, die nur wenige Wochen vor dem Release am 16. Juni veröffentlicht wurden, klingen vielversprechend. In F1 2021 wurde die Karriere-Story "Breaking Point" eingeführt und von vielen Fans gefeiert. Diese findet im Jahr 2023 nun endlich eine Fortsetzung. Zum ersten Mal in der Spieleserie gibt es ein von Anfang an gewünschtes Features: die rote Flagge! Damit können Rennen zum Beispiel bei schlechten Wetterverhältnissen oder schlimmen Unfällen unterbrochen werden. Unter dem Titel "F1 World" sollen sich mehrere Events kombinieren lassen. Auch regelmäßige Herausforderungen mit Belohnungen sollen hier stattfinden. Die ersten Bilder und Trailer versprechen außerdem eine optische Aufwertung, die vor allem auf der aktuellen Konsolengeneration zur Geltung kommen sollte. Besitzer einer Xbox One oder PlayStation 4 dürfen dieses Jahr auch nochmal die Motoren aufheulen lassen. Zudem soll ein überarbeitetes System für den Online-Multiplayer bessere Gegner mit einem ähnlichen Fahrstil herausfiltern können. Sollte es am Ende wirklich so gut sein, wie es klingt, kann es das beste F1-Spiel aller Zeiten werden. Facts: Spiel: "EA Sports F1 23"



Genre: Rennspiel

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows

USK: Ab 0 Jahren

Preis: Ab 69,99 Euro (Amazon)

Final Fantasy XVI (Releasetermin: 22. Juni)

Protagonist Clive Rosfield sinnt in "Final Fantasy XVI" auf Rache. Wie in den ersten Trailern bereits zu sehen war, fällt die wohl ziemlich brachial aus. © Square Enix Fast sieben Jahre nach dem Release von "Final Fantasy XV" steht nun der nächste große Hauptteil der berühmten Rollenspielreihe auf dem Programm. Episode 16 soll dabei in großen Teilen ganz neue Wege gehen, um die durchaus durchwachsenen Kritiken des Vorgängers vergessen zu machen. Dafür hat man Naoki Yoshida (50), der für seine Arbeit am 14. Teil gefeiert wird, als leitenden Entwickler eingesetzt - und das sieht man in den ersten Trailern! Der neue Ableger scheint wieder deutlich düsterer und brutaler zu werden. Zudem hat man sich beim Kampfsystem offenbar an den "Devil May Cry"-Titeln orientiert. Die Geschichte spielt in der fiktiven Welt Valisthea, in der Ihr fast ausschließlich als Clive Rosfield unterwegs sein werdet. In mehreren Zeitepochen soll erklärt werden, welche Beweggründe sein persönlicher Rachefeldzug durch das Land hat. Und ja: Das sieht bislang absolut fantastisch aus und könnte ein heißer Anwärter auf das Rollenspiel des Jahres werden! Facts: Spiel: "Final Fantasy XVI"



Genre: Action-RPG

Plattform: PlayStation 5

USK: Ab 16 Jahren

Preis: 79,99 Euro (Amazon)

Story of Season: A Wonderful Life (Releasetermin: 27. Juni)

Die Neuauflage des Farming-Klassikers "Story of Season: A Wonderful Life" verspricht eine Mischung aus altbekannten Funktionen und brandneuen Verbesserungen. © Marvelous Europe "Harvest Moon"-Fans aufgepasst! Der vor fast 20 Jahren erschienene Farm-Simulator hat einen Neuanstrich verpasst bekommen und wird nun auch auf der Switch, PS5, Xbox und am PC spielbar sein. Das Konzept von "Story of Season: A Wonderful Life" ist einfach erklärt: Ihr übernehmt eine nagelneue Farm im Vergessenen Tal, wo ihr Tiere und Pflanzen züchtet, Gemüse erntet und die Höhlen der Umgebung nach Mineralien durchsucht. Wer also bereits Erfahrung mit Spielen wie "Stardew Valley" hat, sollte sich hier zu Hause fühlen. Neben all den landwirtschaftlichen Aufgaben dreht sich hier aber auch viel um die Interaktion mit den anderen Charakteren. Es gibt insgesamt acht Junggesellen und Junggesellinnen, denen ihr näherkommen könnt - mit dem finalen Ziel einer Beziehung und schließlich sogar der Familiengründung. Im Gegensatz zum 2003 erschienenen Original kündigen die Entwickler hierbei eine frische Optik, neue Figuren und Tiere sowie neue Events und saisonale Ereignisse im Dorf an. Die Erwartungen sind hoch - immerhin gehört die "Harvest Moon"- bzw. "Story of Seasons"-Reihe zu einer der beliebtesten im Farming-Genre. Facts: Spiel: "Story of Season: A Wonderful Life"



Genre: Farm-Simulation

Plattform: PlayStation 5, Xbox Series, Microsoft Windows, Nintendo Switch

USK: Ab 0 Jahren

Preis: 40 Euro (Amazon)

