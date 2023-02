Nun soll jeder bei "7 vs. Wild" dabei sein können? "Fritz Meinecke wird ausrasten!"

Magdeburg/Köln - Fritz Meineckes (33) Survival-Serie "7 vs. Wild" stürmte im vergangenen Jahr die YouTube-Charts. Leider konnte nur eine kleine Auswahl an Teilnehmern dabei sein. Jetzt soll es aber einen Weg geben, wie jeder Zuschauer sich die Show nach Hause holen kann.

"7 into the Wild" soll "Vulkane, epische Fights und viele interessante Bugs" beinhalten.

Der YouTuber und Hobby-Spieleentwickler MrLuchs entwickelte gemeinsam mit einem Kumpel (yannik_spiele) ein Videospiel , das an Meineckes Survival-Realityshow angelehnt ist.

Der ein oder andere Zuschauer wird sich sicher gedacht haben: "Das will ich auch mal probieren!". Das soll jetzt bald möglich sein - zumindest im übertragenen Sinne.

Ganz Deutschland fieberte Ende letzten Jahres bei der Überlebenssendung "7 vs Wild" von Fritz Meinecke mit. Sieben Outdoor-Abenteurer wurden in der Wildnis von Panama ausgesetzt und mussten mit dem auskommen, was die Natur ihnen zur Verfügung stellte oder was sie selbst eingepackt hatten.

Outdoor-Abenteurer Fritz Meinecke (33) knackte mit seiner Survival-Show "7 vs. Wild" Klickrekorde auf YouTube. © Nikita Kulikov/Discovery

In einem YouTube-Video erklärt Entwickler MrLuchs, dass man in dem Game - genau wie bei "7 vs. Wild" - auf einer einsamen Insel ausgesetzt wird. Der Backdrop wird zufällig generiert, der Spieler gestaltet dann seine eigene Spielhandlung.

"7 into the Wild" ist dabei im Ego-Shooter-Stil entwickelt und erinnert oft an Minecraft. Zocker können in-game nicht nur die Umgebung erkunden, sondern müssen sich auch wie richtige Überlebenskünstler um Unterschlupf und Nahrung kümmern. Dafür kann man Früchte sammeln oder Wildschweine und Krokodile bekämpfen.

Obwohl "7 into the Wild" eher am unteren Ende des Zockerniveaus liegt, hatten sich bereits Hunderte Hobbygamer den Prototypen heruntergeladen. Dank des Feedbacks konnten die beiden Entwickler nun bereits die gröbsten Fehlerchen ausbessern.

MrLuchs meinte zum Game: "Fritz wird ausrasten!". Ob der Outdoor-YouTuber aus Magdeburg bereits vom Spiel zu seiner Sendung weiß, ist unbekannt.

Aber ob nun großes Kino oder kleines Trash-Game - Fritz Meinecke wird sich sicherlich wegen so viel Engagements geehrt fühlen.