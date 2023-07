TAG24 live in Las Vegas: Tag 2 des Final Fantasy Fan Festivals hat begonnen!

Leipzig/Las Vegas - Es ist DAS Mega-Event für Fans von "Final Fantasy XIV Online": Nach drei Jahren Corona hat Entwickler und Publisher Square Enix am Wochenende nach Las Vegas geladen, um gemeinsam mit 15.000 Anhänger das "Final Fantasy Fan Festival" zu feiern. TAG24 ist mittendrin dabei und berichtet für Euch vor Ort über alle News zum Spiel.

FFXIV-Chefentwickler Naoki Yoshida (50) bei der Enthüllung der neuen Erweiterung "Dawntrail". © Eric Mittmann

Vom 28. bis 29. Juli dreht sich im Las Vegas Convention Center alles um das Riesen-Rollenspiel und dessen Community. 15.000 Fans sind in die Stadt des Glücks gepilgert. Die Tickets für die Mega-Party waren binnen kürzester Zeit vergriffen.

Was bei so einem Event natürlich nicht fehlen darf: Jede Menge Neuankündigungen. Den ersten Kracher lieferte Produzent und Chef-Entwickler Naoki Yoshida (50) am Freitag gleich höchstpersönlich, indem er die neue Erweiterung "Dawntrail" ankündigte. Releasetermin: Sommer 2024.

Darüber hinaus soll FFXIV im Frühjahr kommenden Jahres endlich auch auf Xbox erscheinen. Für die Bekanntgabe hatte Xbox-Chef Phil Spencer (55) sogar im Las Vegas Convention Center vorbeigeschaut, um sie selbst zu überbringen.

Für den zweiten Tag sind unter anderem die Nordamerika-Meisterschaft im PvP-Modus "Crystalline Conflict", ein weiterer Auftritt von Yoshida sowie ein Konzert von "The Primals" geplant.

TAG24 ist auch am Samstag wieder live für Euch vor Ort und berichtet aus dem Las Vegas Convention Center.