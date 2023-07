Ticker zum Final Fantasy Fan Festival: Neue Erweiterung Dawntrail enthüllt!

FFXIV-Chefentwickler Naoki Yoshida (50) bei der Enthüllung der neuen Erweiterung "Dawntrail". © Eric Mittmann

Vom 28. bis 29. Juli dreht sich im Las Vegas Convention Center alles um die Community des japanischen MMORPGs. Das letzte Mal, dass FFXIV-Fans auf diese Weise zusammenkamen, war übrigens 2019 in Tokyo. Ein Jahr später schlug Corona zu, weshalb 2021 lediglich eine digitale Version des Festivals folgte.

2023 will man nun offenbar zu alter Form zurückkehren. Wie zuvor sind wieder drei Festival-Ausgaben geplant, im Oktober in London und im Januar 2024 in Tokyo. Den Anfang macht jedoch die Nordamerika-Ausgabe in Las Vegas.

Fans können sich auf Signier- und Fotosessions mit Entwicklern und Special Guests freuen. Es wird Konzerte unter anderem von "The Primals" geben, einen Cosplay-Contest und die Nordamerika-Meisterschaft im PvP-Modus "Crystalline Conflict" ausgetragen.

Zudem sind gleich mehrere Auftritte von Produzent und Chef-Entwickler Naoki Yoshida (50) geplant. Fans spekulieren bereits seit Monaten, welche Neuerungen "Yoshi-P" für "Final Fantasy" ankündigen wird.