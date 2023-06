Rekord-Halter Jorge Martin gewinnt Sprint am Sachsenring

Hohenstein-Ernstthal - Der spanischer Rennfahrer Jorge Martin (25) hat am Samstagnachmittag den MotoGP-Sprint am Sachsenring gewonnen!

Jorge Martin (25) aus Spanien fährt sich an die Spitze beim MotoGP-Sprint. © Jan Woitas/dpa

Es war eine Galavorstellung inklusive eines genialen Manövers des 25-Jährigen. Marc Marquez (30) hingegen ging auf seiner Paradestrecke unter.

Zu der Schlüsselszene des MotoGP-Sprints kam es in Runde vier, als sich Martin mit einem einzigartigen Manöver an die Spitze setzte und sich damit den Sieg sicherte.

In Turn 12 kam er an Pecco Bagnaia (26) und Jack Miller (28) vorbei - jedoch nicht ohne Gefahr. Diese Attacke hätte der 25-Jährige beinahe mit einem Sturz am Kurvenausgang bezahlt.