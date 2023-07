09.07.2023 07:44 15.740 Vodafone-Störung im Norden im Griff? Lange Nacht ohne Internet langsam überstanden

Vodafone ist in Norddeutschland am Samstag von massiven Störungen betroffen. Techniker sind dran, doch die Probleme sollen erst in der Nacht behoben werden.

Von Nora Petig

Hamburg - Am späten Samstagnachmittag häuften sich auf allestörungen.de die Meldungen aus Norddeutschland über Störungen beim Mobilfunk- und Festnetzanbieter Vodafone. Laut des Unternehmens hat die Behebung dieser bis in die Nacht angedauert. Inzwischen soll keine Störung mehr vorliegen. Laut der Netzwerküberprüfungsübersicht von Vodafone soll es keine aktuellen Störungen in den betroffenen Gebieten mehr geben. © Screenshot: Vodafone Am Morgen gibt es vonseiten des Unternehmens zwar keine offizielle Entwarnung. Dennoch sieht es so aus, als sei der Ausfall von Internet, Festnetz und TV inzwischen großflächig behoben.

Laut der Statusübersicht des Telekommunikationsanbieters gibt es keine aktuellen Störungsmeldungen mehr im Raum Hamburg, Lübeck und Schleswig-Holstein. Auch auf allestörungen.de ging gegen 00.39 Uhr der erste Kommentar ein: "22083 Hamburg löppt wieder". Bis auf vereinzelte Ausnahmen scheint die Störung in Hamburg behoben. Störung vor allem in Norddeutschland Auch rund um Hamburg müssen Kunden mit Störungen rechnen. © Screenshot: Vodafone Am Samstag kam es nach Vodafone-Angaben im Raum Hamburg zum Ausfall von Internet, Festnetz und TV über Kabel.

Betroffen seien die Vorwahlgebiete 038, 040 - 041, 043, 045 - 048, 050 - 051, 058. Die Deutsche Presseagentur (dpa) sprach am Abend von rund 35.000 Kunden und bezog sich dabei auf die Angaben eines Vodafone-Sprechers. Technik Künstliche Intelligenzen schreiben eigene Songs: Gefahr oder Chance? Grund für die Störung sei, dass der Breitband-PoP (Point of Presence) in Hamburg ausgefallen sei. "Unsere Techniker vor Ort haben festgestellt, dass die Stromzufuhr nicht gegeben ist. Es wurde die zuständige Fachfirma beauftragt." Um 21.27 Uhr erklärte Vodafone, dass es ein großflächiges Stromproblem in Hamburg gebe, nun aber ein Hochspannungstechniker vor Ort sei. Seit dem späten Nachmittag häufen sich im Norden die Fehlermeldungen. © Federico Gambarini/dpa Arbeiten werden auch die Nacht über weiterlaufen Rund eine Stunde später jedoch noch immer keine Entwarnung des Mobilfunk- und Festnetzanbieters. Weitere Techniker seien für die Arbeiten am Stromnetz notwendig und wurden angefordert, hieß es um 22.14 Uhr in einem Update von Vodafone. "Dadurch verzögert sich leider die Entstörung, die Arbeiten werden auch die Nacht über weiterlaufen." Erstmeldung: 8. Juli 20.23 Uhr. Aktualisierung: 9. Juli 7.41 Uhr.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa