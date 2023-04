1540 statt 15,40 Euro: Taxifahrer (30) zockt Touristen ab

Paris - Die Polizei in Paris hat einen Taxifahrer festgenommen, der reihenweise ausländische Touristen abgezockt und in einem Fall selbst den hundertfachen Tarif abgebucht haben soll. Statt 15,40 Euro kassierte er bei einem Spanier heimlich 1540 Euro ab, wie die Zeitung Le Parisien am heutigen Mittwoch unter Verweis auf die Polizei berichtete.