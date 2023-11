25-Jähriger lässt Kobra ins Schlafzimmer, um eigene Frau und Tochter zu töten

Den Nachbarn erzählte der Mann, die Kobra sei in das Haus eingedrungen und hätte Frau und Kind gebissen.

Am Abend soll Patra dann das giftige Tier aus einem Plastikgefäß ins Schlafzimmer gelassen haben, als seine Frau und das Kind schliefen. Am nächsten Tag seien die beiden bewusstlos aufgefunden worden.

Am Tag des 6. Oktober 2023 sei der 25-Jährige wutentbrannt zu einem Schlangenbeschwörer gegangen und soll von ihm eine Kobra gekauft haben. Dem Verkäufer habe er gesagt, er wolle die Schlange nur zu "religiösen Zwecken" nutzen.

Nachdem die Dorfbewohner die Schlange getötet hatten, brachten sie die 23-Jährige und ihre Tochter in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Dort wurden sie jedoch für tot erklärt. Erst als der Vater der jungen Frau Patra des Mordes bezichtigte, wurde gegen diesen ermittelt. Vor wenigen Tagen wurde der mutmaßliche Täter vorläufig festgenommen.

Der 25-Jährige habe zunächst die Vorwürfe abgestritten, gestand jedoch im weiteren Verhör die schreckliche Tat, heißt es weiter. "In der Zwischenzeit haben wir auch den Obduktionsbericht erhalten, aus dem eindeutig hervorgeht, dass der Tod des Mutter-Tochter-Duos in der Nacht zum 6. Oktober eingetreten ist", so einer der Ermittler.

Die Ermittlungen dauern an.