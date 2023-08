33-Jährige stirbt nach schwerer Grippe, doch es wird noch tragischer

So kam es, dass das Baby, welches den Namen "Finn" tragen sollte, am 23. Juni viel zu früh auf die Welt geholt werden musste und dabei verstarb. Doch dies sollte nicht der einzige Verlust bleiben, den Clanchys Freund Brad verarbeiten musste.

Laura Maree Clanchy mit ihrem Partner Brad Davies, der nun den gemeinsamen Sohn allein großziehen muss. © Screenshot/Facebook/elk.aesthetics

In den kommenden Wochen erlitt die Kosmetikerin obendrauf eine Lungenentzündung und eine bakterielle Infektion, welche sich auf ihre Beine und einen ihrer Arme ausbreitete.

Die Australierin überlebte nicht. Am 17. Juli starb die Mutter eines kleinen Sohnes, um den sich nun Papa Brad Davies allein kümmern muss. Anfang des Monats bestätigte er den Tod seiner Lebensgefährtin auf dessen Business-Facebook-Seite.

In dem Beitrag heißt es: "Mit gebrochenem Herzen und in tiefer Trauer muss ich mitteilen, dass unsere wunderschöne Laura Maree Clanchy am 17. Juli von uns gegangen ist, um unserem kleinen Jungen Finn zu folgen und ihn zu halten, der am 23. Juni verstarb."

Bekannte und Freunde sammelten Spenden für die Familie von Clanchy. Am morgigen Sonntag soll sogar an der Gold Coast ein Spendenspaziergang zugunsten der Angehörigen stattfinden.