Barbarisch: Taliban-Anführer will Frauen wieder steinigen lassen

Kabul (Afghanistan) - Die Barbarei der Taliban kennt kein Limit. Nun wandte sich Obertaliban Mullah Hibatullah Achundsada in einem Tonband an die Öffentlichkeit: Der Chef der militanten Islamisten will Frauen wieder öffentlich steinigen lassen.

Nur wenig ist über den Anführer der Taliban, Mullah Hibatullah Achundsada, bekannt. © AFP/Wakil Kohsar

Die Taliban zeigen der Welt ihr wahres Gesicht.

Seit 2021 regieren die Radikalen wieder in Afghanistan. Seitdem sieht es düster um die Rechte der mehr als 14 Millionen Frauen und Mädchen im Land aus.

Nun wandte sich der oberste Führer der Taliban, Mullah Hibatullah Achundsada, in einem Tonband an die Weltöffentlichkeit. In der Ansprache, die im Taliban-Fernsehen ausgestrahlt und von der Zeitung "The Guardian" übersetzt wurde, erklärt der Taliban-Chef unverhohlen: "Wir werden Frauen auspeitschen ... Wir werden sie öffentlich zu Tode steinigen." Vorgesehen ist die grausame Bestrafung bei Ehebruch.

"Ihr mögt es eine Verletzung der Rechte der Frauen nennen, wenn wir sie öffentlich steinigen oder auspeitschen, weil sie mit euren demokratischen Prinzipien in Konflikt geraten", erläutert der Mann, von dem kaum Fotos bekannt sind und der an einem geheimen Ort lebt.

Seine Begründung für die barbarische Strafe: "Ich vertrete Allah, und ihr vertretet Satan."