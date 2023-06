Alarmstufe Rot! Erste Sommer-Hitzewelle bringt dieses Land ins Schwitzen

Madrid - Die erste offizielle Hitzewelle des diesjährigen Sommers bringt Einheimische und Touristen in Spanien ins Stöhnen und Schwitzen.

Am Montag kletterten die Temperaturen in Madrid auf 37 Grad. © Agostime/EUROPA PRESS/dpa

Für weite Teile der andalusischen Provinzen Sevilla und Córdoba im Süden des Landes rief der Nationale Wetterdienst Aemet am Montag sogar die Alarmstufe Rot aus. Dort wurden am späten Nachmittag 44 Grad im Schatten erwartet. In Sevilla näherte sich die Quecksilbersäule unterdessen bereits mittags der 40-Grad-Marke.

Aber auch in vielen anderen Teilen des Landes war es am Montag unerträglich heiß. In Madrid, wo es derzeit nachts lediglich auf 22 oder 23 Grad "abkühlt", sah man mittags nur wenige Menschen auf den Straßen.

Viele versuchten sich bei starkem Sonnenschein und bei deutlich über 30 Grad im Schatten mit Fächern, Regenschirmen oder Wasserflaschen Kühlung zu verschaffen. Dabei sollte in der Hauptstadt erst zwischen 16 und 19 Uhr die von Aemet angekündigte Tageshöchsttemperatur von 37 Grad erreicht werden.

"Man kann dieser Tage eigentlich nur nach Einbruch der Dunkelheit so ab 22 Uhr raus. Und auch dann schwitzt man immer noch", sagte Student Álvaro (22) der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin nur draußen, weil der Kühlschrank leer ist und ich vor allem Bier brauche."

Im Supermarkt sei es aber "schön kühl".