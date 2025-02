Als Mutter Geschenk für ihr Baby auspackt, fließen sofort dicke Tränen

Seitdem sei keine Woche vergangenen, in der Rachel nicht danach gefragt hätte, wann sie den Nachwuchs ihrer Freundin wieder in den Armen halten könne. Einer der letzten Besuche wird Aubrey wohl für immer in Erinnerung bleiben.

Ein wichtiges Ereignis verpasste die 31-Jährige allerdings im Leben von Freundin Aubrey - die Geburt deren Tochter Sutton. Denn als die Kleine zur Welt kam, lag Rachel selbst im Krankenhaus. Trotzdem sei sie eine der ersten Personen gewesen, die das Baby in den Händen gehalten habe, so Aubrey gegenüber People .

Aubrey (li.) und ihre beste Freundin Rachel kennen sich seit der Schulzeit. © Screenshot/TikTok/aubrey.schoenekase

Rachel hatte der kleinen Sutton ein rührendes Geschenk gemacht. Das Besondere am Teddy aus Plüsch: Rachel hatte einen Teil ihres Brautjungfernkleids in das Kuscheltier genäht und dem Baby obendrein eine Karte mit rührendem Inhalt geschrieben.



"Ich werde immer für dich da sein und kann es kaum erwarten, was wir in Zukunft alles gemeinsam erleben werden. Ich liebe dich so sehr", lautete Rachels rührende Nachricht an das kleine Mädchen.

Aubrey war so gerührt, dass sie den Moment mit so vielen Menschen wie nur möglich auf ihren Social-Media-Kanälen teilen wollte. Das Feedback ihrer Follower (bei Instagram immerhin mehr als 160.000) war überwältigend.

Die 31-Jährige freut sich schon jetzt auf den Tag, an dem sie ihrer Tochter die Bedeutung hinter dem süßen Geschenk erklären kann. Bis das so weit ist, kann Sutton ihren Teddy weiter beim Autofahren knuddeln.