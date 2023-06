Armee-Azubi (18) feuert plötzlich auf eigene Kameraden - Zwei Tote!

Tokio - Ein 18-jähriger Azubi der japanischen Armee eröffnete am Mittwoch (Ortszeit) auf einem Übungsplatz plötzlich das Feuer auf drei Kameraden. Zwei Männer verloren dabei ihr Leben.

Mehrere Medienvertreter versammelten sich vor dem Eingang des Militärgeländes, auf welchem die Schießerei stattfand. © STR/JIJI Press/AFP

Einem Regierungssprecher zufolge ereignete sich der Schusswaffenvorfall gegen 9 Uhr morgens auf dem Schießstand Hino.

Der Verdächtige richtete während einer Schießübung auf dem Militärplatz im zentraljapanischen Gifu plötzlich sein automatisches Gewehr auf andere Soldaten und drückte ab. Das bestätigte die lokale Polizei unter anderem der Nachrichtenagentur AP.

Unter den drei Verwundeten befindet sich ein 25-jähriger Soldat, laut dem Rundfunksender NHK sind die beiden anderen Männer etwa 20 und 50 Jahre alt.



Die japanische Armee, die Ground Self Defence Force, bestätigte allerdings, dass die beiden Opfer ihren Verletzungen kurze Zeit später in einem Krankenhaus erlegen sind.

Der mutmaßliche Schütze wurde noch am Tatort in Gifu festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, bei dem jungen Mann handele es sich um einen 18-jährigen Rekruten, der umgehend von anderen Soldaten in Gewahrsam genommen worden sei.

Er wird sich nun vor Gericht wegen versuchten Mordes verantworten müssen.

Es wird vermutet, dass sich noch weitere Personen zum Zeitpunkt der Schießerei auf dem Gelände aufhielten und auch am Training teilnahmen. Weitere Einzelheiten werden noch untersucht, erklärte ein Armeevertreter unter Berufung auf die für ihn verbindlichen Protokolle.