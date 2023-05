Auf 8400 Metern: Vermisster deutscher Bergsteiger Luis Stitzinger (†54) tot aufgefunden

Kathmandu/München - Seit dem 25. Mai wird der berühmte Allgäuer Bergsteiger Luis Stitzinger ( † 54) im Himalaya vermisst. Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Der Kletterer wurde in über acht Kilometern Höhe auf dem Kangchendzönga tot aufgefunden.

Luis Stitzinger (†54) stieg ohne zusätzlichen Sauerstoff auf den Kangchendzönga, an der Grenze zwischen Indien und Nepal. © Fotomontage: Facebook/Alix von Melle & Luis Stitzinger//Indranil Aditya/NurPhoto via ZUMA Press/dpa

Wie The Himalayan Times nach Angaben der Expeditionsorganisation Seven Summit Treks berichtet, wurde die Leiche von Stitzinger auf 8400 Metern Höhe entdeckt und wird nun in ein tiefer gelegenes Lager gebracht.

Mingma Sherpa, Vorsitzender von Seven Summit Treks, sagte:

"Luis verlor den Kontakt aus rund 8500 m Höhe, nachdem er am 25. Mai den dritthöchsten Gipfel der Welt ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen hatte."