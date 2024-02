Als ein Monster ihr Haustier angreift, zögert dieses Mädchen keine einzige Sekunde

Australien - Wer in Australien lebt, muss wohl jederzeit damit rechnen, dass die Natur eine besondere Überraschung für einen bereithält - so auch für die zwölfjährige Rosie, die eigentlich nur mit ihrem geliebten Haustier spielen wollte.

Teenager Rosie (12) packte die Schlange, welche gerade versuchte, ihr geliebtes Meerschweinchen zu verspeisen, und wirbelte sie durch die Luft. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/kipwightman

Das Mädchen hielt sich gerade im heimischen Garten in Down Under auf, wo sie ihrem Meerschweinchen "MaxiBon" ein paar Minuten Auslauf bot.

Als der Nager eindeutig zu lange hinter einem Busch verschwand, wurde Rosie misstrauisch und sah nach.

Was sie hinter der Pflanze entdeckte, ließ ihr sicher das Blut in den Adern gefrieren:

Eine große Schlange war gerade dabei, "MaxiBon" zu verspeisen!

Doch Rosie wollte dies nicht kampflos zulassen. Obwohl das Mädchen sicherlich riesige Angst hatte, packte sie das Reptil am Schwanz, zerrte es, mitsamt Meerschweinchen im Maul, aus dem Gebüsch und wirbelte es mehrfach im Kreis herum.

Immer wieder schleuderte Rosie die Schlange herum, um sie dazu zu bringen, von ihrem Haustier abzulassen.