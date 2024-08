Mann findet riesigen Goldbrocken: Darf er den Schatz behalten?

Ballarat (Australien) - So was kommt nicht alle Tage vor. Ein australischer Schatzsucher machte den Fund seines Lebens: ein 868,4 Gramm schweres Goldnugget.

Luke Philipps machte den Fund seines Lebens. © Screenshot: YouTube/DIG IT DETECTING

Seit sieben Jahren betreibt der Australier Luke Philipps seinen YouTube-Kanal rund ums Thema Goldsuchen, probiert Metalldetektoren aus und nimmt seine 12.900 Follower auf Streifzüge durch das Outback mit.

Doch was Luke bei seinem jüngsten Videodreh fand, hat sein Leben wohl völlig verändert, berichtet "9news". Denn plötzlich schlug der Detektor an. Luke buddelte ein paar Zentimeter und hatte einen enormen Goldbrocken in der Hand.

Gefunden hat Luke das Mega-Nugget unweit einer verlassenen Mine nahe Ballarat (Bundesstaat Victoria). In der Gegend, dem "goldenen Dreieck", spielte sich vor 150 Jahren ein regelrechter Goldrausch ab. Enorme Mengen des Edelmetalls wurden damals ausgegraben.

Das "Lucky-Luke Nugget", so nannte der Glückspilz seinen Fund. Exakt 864,4 Gram ist es schwer. Der Goldanteil liegt bei 75 Prozent, der Rest ist Quarz. Geschätzter Wert: 47.000 Euro.