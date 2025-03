Bei Schwimmen: Frau überlebt grausame Hai-Attacke

Bundeena (Australien) - An der australischen Ostküste wurde eine 56-jährige Frau von einem Hai attackiert und am Bein schwer verletzt - nun erzählt sie von ihrem grausamen Horror-Erlebnis.

Die 56-jährige Mangyon Zhang wurde nach dem Haiangriff notoperiert. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Mangyon Zhang

Wie Daily Mail berichtet, erlebte Mangyon Zhang (56) am Freitag einen Albtraum, als sie in brusttiefem Wasser am Gunyah Beach in Sydney schwamm.

Ein mutmaßlicher Bullenhai griff sie an und fügte ihr schwere Schnittwunden am Bein zu.

Schwer verletzt wurde sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo sofort eine Notoperation eingeleitet wurde.

Die Frau überlebte die Attacke und erinnert sich genau an den Moment, als sie glaubte, dass ihr Leben zu Ende war.