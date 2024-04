13.04.2024 10:46 1.540 Großalarm in Sydney: Fünf Tote bei Messerangriff in Einkaufszentrum!

In einem Shopping-Center in Sydney sind am Samstagmorgen mehrere Menschen niedergestochen worden. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben.

Von Franka Wolf

In Sydney hat ein Mann in einem Einkaufszentrum auf mehrere Menschen eingestochen. © ---/ABC NEWS/dpa Wie die Polizei am Samstag auf einer Pressekonferenz bekannt gab, wurden fünf Besucher des Einkaufszentrums bei dem Messerangriff getötet. Der mutmaßliche Täter, der nach ersten Erkenntnissen alleine gehandelt hatte, sei wenig später von Einsatzkräften angeschossen worden und gestorben. Es bestehe keine weitere Gefahr mehr, so die Beamten.

Demnach wurden die Rettungskräfte gegen 15.40 Uhr (Ortszeit) in das Einkaufszentrum "Westfield Bondi Junction" im Osten der Millionenmetropole Sydney gerufen, wo sich dramatische Szenen abspielten. Ein Mann habe dort ungefähr neun Menschen mit einem Messer angegriffen, ehe die Beamten ihn stellen konnten. Auf Bildern in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Menschenmassen den Gebäudekomplex fluchtartig verlassen und Verletzte von Sanitätern behandelt werden. Mehrere Menschen wurden mit Stichwunden ins Krankenhaus gebracht, darunter auch ein neun Monate altes Baby. Verängstigte Menschen versammeln sich vor dem Westfield Shopping Centre in Sydney. Die Hintergründe des Angriffs sind noch völlig unklar. Die Ermittler machten bislang keine Angaben zum möglichen Motiv und zur Identität des mutmaßlichen Täters.

