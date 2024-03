Mann setzt sich Jahrzehnte ungeschützt der Sonne aus: So krass sieht er heute aus

Leigh Raaschou aus Australien musste weit über 200 Mal wegen Hautkrebs behandelt werden. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Leigh Raaschou

Leigh war mit ganzen Herzen ein Retter. Im australischen Victoria verbrachte er die meiste Zeit seines Lebens am Strand, kontrollierte das Wasser nach Menschen, die seine Hilfe brauchten. Doch eines vergaß der Rettungsschwimmer dabei völlig: "Ich trug nie einen Hut, nie Sonnencreme", erklärt der Australier gegenüber ABC.

Was Leigh damit meint, sieht man auf den ersten Blick: Der Familienvater ist von Krebs gezeichnet, den die Sonne ihm eingebrockt hat. Überall an seinem Körper befinden sich Narben, seine Haut ist übersät von Flecken und sein Schädel ist durch verschiedene Operationen völlig verformt.

"Wie Sie an den Hauttransplantationen und anderen Dingen, die ich hatte, sehen können, wurden mir in dieser Zeit weit über 100 Hautkrebserkrankungen herausgeschnitten worden, wahrscheinlich eher 200", so Leigh im Interview.

Die Sonneneinstrahlung, der sich Leigh jahrelang ungeschützt aussetzte, verursachte Dutzende Melanome und andere medizinische Probleme.