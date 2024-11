Mann soll rechtes Bein amputiert werden: Als er aufwacht, traut er seinen Augen nicht!

Winnipeg (Kanada) - Pech im Unglück für Jason Kennedy (48)! Aufgrund einer Knochenentzündung sollte dem früheren Fischer eigentlich das rechte Bein amputiert werden. An sich schon schlimm genug, doch verlassen hat er das Krankenhaus stattdessen ohne sein linkes Bein.

Jason Kennedy (48, vorn) wurde das falsche Bein amputiert. © Screenshot/X/CreesonAPTN

Das Mitglied der indigenen "First Nation" in der kanadischen Provinz Manitoba lag infolge seiner lebensbedrohlichen Diagnose am 31. Oktober auf dem OP-Tisch im Grace Hospital von Winnipeg, wie "CityNews" berichtet.

Als er aus der Narkose aufwachte, traute er jedoch seinen Augen nicht. Die Ärzte hatten ihm einfach die falsche Gliedmaße unterhalb des Knies entfernt.

"Ich will ja nicht fluchen, aber verdammt, sie haben das falsche Bein genommen", beschrieb der 48-Jährige seine Gefühlswelt gegenüber dem TV-Sender.

"Man merkt plötzlich einen Klumpen im Hals und möchte schreien", so Kennedy weiter. "Ich war am Boden zerstört und verletzt, und ich fasste mir immer wieder ins Gesicht und sagte mir, dass das ein Traum sein muss und nicht wahr sein kann."

Wie es zu dem haarsträubenden Fehler kommen konnte, sei aktuell noch nicht geklärt. Im Grace Hospital wurde inzwischen allerdings eine Untersuchung zur Patientensicherheit in die Wege geleitet.