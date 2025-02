Block Butter als Snack: Diese Frau schwört auf Fett - Zu jeder Mahlzeit

Als kleinen Snack verleibt sich Isabella "Bella" Ma gern auch mal einen Block Butter ein. © Screenshot/YouTube/Steakandbuttergal

Isabella "Bella" Ma folgen mehr als eine Million Menschen bei YouTube, Instagram und TikTok. Dort postet die junge Frau regelmäßig das, was sie so alles in sich hineinstopft.

Die Zusammensetzung ihrer Gerichte ist denkbar einfach: Fleisch, Butter und Eier! Bella mutierte im Laufe der Jahre von einer überzeugten Veganerin zu einer fanatischen "Fleischfresserin".

Gemüse kommt der US-Amerikanerin nicht (mehr) auf den Tisch. Aus gutem Grund. Wie People berichtete, hätten die fettreichen Lebensmittel ihr nicht nur dabei geholfen, rund 14 Kilogramm abzuspecken, sondern auch, ihre Akne und Schuppenflechte zu heilen.

"Weich gekochte Eier, köstlich gebratene, fette Steaks und viel, viel kalte Butter" würden zudem dafür sorgen, dass Bella nicht mehr furzen müsse und stets klar im Kopf sei.