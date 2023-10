Braut erhält an ihrer Hochzeit bewegende Nachricht von ihrem Vater - der vor 20 Jahren starb

Doch der Familienvater, der lange als Wirt in einer Kneipe gearbeitet hatte, hinterließ Freya einen kostbaren Schatz: Neun Karten - acht für ihre kommenden Geburtstage und eine letzte für ihren Hochzeitstag.

"Mit ihm ging es schnell bergab und er verlor in sechs Monaten neun Kilo", erklärt die Britin. Wochenlang pflegten Freya und ihre Mutter den todkranken Mann, bis er schließlich den Kampf gegen den aggressiven Krebs verlor.

Im Alter von 53 Jahren litt Philip Hargreaves immer wieder unter starken Verdauungsstörungen, dann schwollen plötzlich seine Beine an. Als seine Frau ihn dann besorgt ins Krankenhaus brachte, fiel die Horror-Diagnose: Speiseröhrenkrebs im Endstadium. Die Ärzte gaben dem Familienvater noch sechs Monate zu leben.

Neben dem Brief hatte der ehemalige Wirt seiner Tochter eine Diamantkette geschenkt, damit Freya bei ihrer Trauung ganz der Tradition nach etwas "Altes" bei sich tragen konnte.

Auch wenn Philipp bei ihrer Hochzeit nicht dabei sein konnte, stand es für Freya von Anfang an fest, dass sie ihren Vater trotzdem mit einbeziehen wollte.

Denn bei all der Vorfreude auf ihren großen Tag musste sich die 32-Jährige auch schmerzhaften Fragen stellen. "Alle fragen einen, wer einen zum Altar führt und welches Lied man für den Vater-Tochter-Tanz ausgewählt hat."

2016 lernte die Britin dann ihren zukünftigen Mann Michael auf ihrer Arbeitsstelle kennen. Fünf Jahre später erhielt sie einen romantischen Antrag. "Wir haben uns in die Hochzeitsvorbereitungen gestürzt, aber es war sehr hart", erinnert sich Freya laut Talker .

Während der Feier verlas die Brautmutter einen Brief von Freyas Vater, den er extra für diesen großen Tag verfasst hatte. © Screenshot/Facebook/Freya Rosati

Außerdem fand man Philipps liebstes Reiseziel - die Insel Antigua - in der Dekoration auf der Hochzeitslocation wieder. Dort hing Freya auch Bilder ihres geliebten Papas auf. Und statt eines Geschenks bat sie ihre Gäste um eine Spende für ein lokales Krebs-Zentrum.

Während ihrer Hochzeitsfeier bekam Vater Philipp dann aber die größte Aufmerksamkeit, als Mutter Theresa seinen Brief laut vorlas.

"Ich wünschte, ich könnte neben dir stehen, der stolzeste Vater der Welt, um dich zum Altar zu führen, zu dem Mann, den du liebst, und zum nächsten Kapitel in deinem Leben", schrieb der Krebskranke vor 20 Jahren nieder. "Heute ist dein Tag, genieße alles daran. Lachen und Weinen. Sei glücklich und selbstbewusst."

Er bittet seine Tochter in seinem Brief zudem, sich nie zu verändern. "Mit deinem Sinn für Humor, deiner Intelligenz, deinem Verständnis und deiner fürsorglichen Art hast du mir einige der stolzesten Momente meines Lebens beschert."

"Ich liebe dich für immer, Papa", schließt Philipp seine bewegende Botschaft.

Dank des Briefes konnte sich die Braut ihrem verstorbenen Vater etwas näher fühlen. "Es war ein so trauriger Moment - aber so wichtig für mich, dass die Karte vorgelesen wurde."

"Selbst wenn ich nur seine Handschrift auf dieser Karte betrachtete, fühlte es sich wirklich so an, als wäre er da, und es war so schön."