Bürgermeister will Obdachlose ausfliegen lassen

Obdachlose in Anchorage sollen während des Winters in wärmere Gegenden fliegen können. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Weil die in Anchorage ansässige Unterkunft für Bedürftige in diesem Jahr nicht genutzt wird, schlägt Bürgermeister Dave Bronson (65) vor, Obdachlose in andere Gemeinden Alaskas zu fliegen - oder in wärmere Gegenden außerhalb des US-Bundesstaates.

"Wir haben im letzten Jahr einen Rekord aufgestellt, was die Zahl der Menschen angeht, die ohne Unterkunft in der Stadt gestorben sind. Wenn nicht etwas passiert, werden wir diesen Rekord im nächsten Winter übertreffen", so Bronson laut Anchorage Daily News.

"Wenn sie in ein wärmeres Klima wollen, ist es viel billiger, ihnen 600 Dollar für ein Flugticket zu geben, das sie überall hinbringt, von San Diego bis nach Seattle oder nach Fairbanks, wo sie Familie haben", so der Bürgermeister weiter. Andernfalls müssten sie weiterhin in Gegenden hausen, die nicht ans Straßennetz angeschlossen sind.