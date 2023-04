Bürgermeister (65) "heiratet" 16-Jährige, dann befördert er ihre Mutter in wichtiges Amt

Bürgermeister Hissam Hussein Dehaini (65) hat eine 16-jährige Schülerin geehelicht. Er sieht darin offenbar nichts Verwerfliches. © Instagram Kauane Rode Camargo

Die brasilianische Ausgabe des Magazins "Vogue" enthüllte am Dienstag die üblen Machenschaften des Bürgermeisters von Araucaria, eine knapp 150.000 Einwohner zählende Stadt im Süden des Landes. Seitdem kommen immer mehr Details ans Licht.

Zunächst wurde bekannt, dass Bürgermeister Hissam Hussein Dehaini (65) frisch verheiratet ist.

Seine Braut: Eine 16-jährige Gymnasiastin, die zuvor einen Teeny-Schönheitswettbewerb gewann. Befremdlich, aber in Brasilien nicht strafbar. Dort dürfen auch Minderjährige im Alter von 16 Jahren mit dem Einverständnis ihrer Eltern den Bund der Ehe eingehen.

Doch am Tag nach der Hochzeit trat die Mutter des Mädchens, Marilene Rode, ihren neuen Job im Rathaus an. Sie ist nun für Kultur und Tourismus in der Großstadt verantwortlich, leitet eine große Behörde. Was sie für den gut dotierten Posten qualifiziert, ist völlig unklar. Zuvor war die Frau als Sekretärin in der Schulbehörde tätig, berichtet das Medium G1. Offizielle Begründung für die Personalentscheidung: Die Frau hat Erfahrung, weil sie schon seit 26 Jahren im öffentlichen Dienst arbeitet.

Viele Brasilianer sehen das freilich anders und sind überzeugt, dass das blutjunge Mädchen von ihrer Mutter zur Ehe mit dem 49 Jahre älteren Mann gezwungen wurde. Der Ratshausjob war der Brautpreis, den der Bräutigam dafür zahlte. Auch die Schwester seiner neuen Schwiegermutter bekam einen Posten, ist jetzt Bürochefin im Rathaus.

Dehaini dürfte schon bald wegen Vetternwirtschaft belangt werden - und das ist auch in Brasilien ist das eine Straftat.