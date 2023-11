Camper wacht nachts auf: Als er die Taschenlampe einschaltet, macht er eine furchtbare Entdeckung

Alaska (USA) - Ein Rucksacktourist wollte sich in seinem Zelt eine erholsame Nacht gönnen und von seiner Wanderung durch Alaska träumen. Doch als er plötzlich wach wurde und die Taschenlampe einschaltete, traute er seinen Augen kaum.

"Eingekuschelt in den warmen Schlafsack schläft der müde Entdecker ein und träumt vor sich hin. Plötzlich wird er von dem Gefühl wachgerüttelt, von gruseligen Krabbeltieren des Waldes bedeckt zu sein und muss feststellen, dass sein Albtraum Wirklichkeit geworden ist", heißt es in dem Beitrag.

Denn als der Touri nachts aufwachte, bevölkerten Hunderte "Daddy Long Legs" (Weberknechte) seine Zeltwände. Die Spinnentiere krabbelten in riesigen Gruppen durch das Zelt und versetzten den Camper in Schockstarre.

Ein Zelt soll draußen in der Natur bekanntlich vor Regen, Wind und Krabbeltieren schützen. Für einen Wanderer, der in Alaska unterwegs gewesen ist, ging dieser Plan nicht ganz auf.

Veröffentlicht wurde das Video am 31. Oktober, also pünktlich zu Halloween. Beim Anblick der Invasion der Weberknechte dürfte es nicht nur dem Touri in Alaska eiskalt den Rücken heruntergelaufen sein.