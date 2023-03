Cutter-Messer-Angriff: Mann verletzt seinen Arbeitskollegen schwer

Der verletzte Arbeitskollege befindet sich außer Lebensgefahr. © Fotomontage: dpa/APA/Georg Hochmuth, dpa/Angelika Warmuth

Wie die Polizei am gestrigen Mittwochabend mitteilte, wurde der 32-jährige Bulgare nach dem Angriff am Morgen in der Gemeinde Lermoos in Tirol mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Dort sei der Mann notoperiert worden.



Den Ärzten zufolge habe er eine rund 25 Zentimeter lange und etwa drei Zentimeter tiefe Schnittwunde in der Nackengegend erlitten, erklärte die Tiroler Polizei weiter.

Die Wunde sei aber nicht lebensbedrohlich.

Der Täter flüchtete den Angaben zufolge zunächst mit seinem Auto, konnte aber bald von der Polizei festgenommen werden.