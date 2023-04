Dauerständer: Mann schluckt verbotene Pille und muss ins Krankenhaus

Illegale Potenzmittel können für ungeahnte Nebenwirkungen sorgen. (Symbolbild) © 123Rf/olegdudko

In der Schweiz hat ein Mann nämlich auf illegale Potenzmittel gesetzt. Der Patient wurde Anfang des Jahres in ein Krankenhaus eingeliefert, weil er unter einer Dauererektion, Zuckungen in den Beinen und Rückenschmerzen litt. Das teilte Swissmedic jetzt mit, die schweizerische Überwachungsbehörde für Heilmittel.

Das Medikament, das der Schweizer zu sich nahm, war nicht zugelassen und kam illegal aus dem Ausland. Zwei Tabletten schluckte er davon.

Potenzmittel enthalten in der Regel den Wirkstoff Sildenafil. Ärzte empfehlen dabei eine Dosierung von 50 Milligramm pro Tag, maximal 100 Milligramm.

Die Werte des eingenommenen Präparates des Schweizers lagen deutlich darüber. Nach einer Probe des Präparats wurden im Labor von Swissmedic insgesamt 194 Milligramm Sildenafil nachgewiesen - eindeutig zu viel!

Die Behörde warnt daher: "Solche Überdosierungen sind besonders bedenklich, weil der Wirkstoff im Körper nur relativ langsam abgebaut wird."

Zudem würden erhöhte Dosierungen nicht stärker wirken, "die Risiken für unerwünschte Nebenwirkungen wie Blutdruckabfall oder Überempfindlichkeitsreaktionen" seien dadurch allerdings höher.