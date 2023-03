Absturz einer Legende! NBA-All-Star Shawn Kemp wegen Schießerei aus Auto festgenommen

Washington - Shawn "The Reign Man" Kemp wird sicher als einer der spektakulärsten Spieler in die Basketballgeschichte eingehen. Nun wurde der 53-Jährige allerdings in Washington verhaftet. Dem sechsfachen NBA All-Star wird vorgeworfen, aus seinem Auto auf andere Menschen geschossen zu haben.

Shawn Kemp (53) war zu seiner aktiven Zeit ein begnadeter Basketballspieler. © Philipp Hülsmann/dpa

Wie das Magazin People berichtete, wurde Shawn Kemp am gestrigen Mittwoch festgenommen und kurz vor 18 Uhr in das Pierce County Gefängnis in Tacoma gebracht. Was war geschehen?

Wie die Polizei von Tacoma mitteilte, habe einer der Fahrer "mehrere Schüsse auf die Insassen des anderen Fahrzeugs [abgegeben]". Die Auseinandersetzung soll sich auf einem Parkplatz abgespielt haben.

Es wurden keine Personenschäden gemeldet. Dafür wurde eine Waffe sichergestellt, die zum mutmaßlichen Schützen Shawn Kemp geführt hat.

Die Beamten fanden später den mutmaßlichen Schützen und "nahmen ihn ohne Zwischenfälle fest", heißt es im Polizeibericht weiter.