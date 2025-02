Deutscher (21) auf Kreta verschollen: Schwester sendet Hilferuf

Eine Wanderung durch die Samaria-Schlucht wurde einem 21-jährigen Deutschen womöglich zum Verhängnis. (Archivbild) © privat

"Polizei, Feuerwehr und Bergrettung sind bereits auf der Suche nach ihm. Heute ist der fünfte Tag, an dem er vermisst wird, also ist es sehr wichtig, ihn so schnell wie möglich zu finden", schrieb Schwester Teresa am Montag in den sozialen Netzwerken.

W. wollte offenbar allein die berühmte Samaria-Schlucht (17 Kilometer Länge) im Regionalbezirk Chania durchqueren, wurde anschließend jedoch nicht mehr gesehen. Ebenfalls brachte er seinen Mietwagen nicht zurück, geht auch nicht ans Handy.

"19.40 Uhr sagte er mir noch, dass alles in Ordnung sei. Möglicherweise war er zu diesem Zeitpunkt auf dem Gipfel des Gingalos-Berges. Vielleicht ist ihm also auf dem Rückweg zum Parkplatz etwas zugestoßen", vermutet Teresa.

Ihr dringender Appell: "Jede zusätzliche Hilfe bei der Suche ist eine große Unterstützung, da das Gebiet, in dem er sich aufhalten könnte, recht groß ist." Dazu verlinkte sie die GPS-Daten zum letzten Aufenthaltsort ihres Bruders.