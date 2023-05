Dieb will Singvögel fangen, doch Wildschützer legen sich auf die Lauer

Monroe County - Mit illegal aufgestellten Käfigen hat ein Dieb in auf einer Insel namens Rockland Key in Monroe County (Florida, USA) versucht, heimische Singvögel zu fangen - vermutlich, um die gefiederten Tiere teuer zu verkaufen. Wildschutzbehörden der FWC (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission) starteten jedoch seit Donnerstag (4. Mai) eine große Überwachungsaktion.