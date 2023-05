Dreifach-Mama wacht schweißgebadet nach Nickerchen auf, wenig später ist sie tot

Ashleigh (†31) mit ihrem Partner und ihren drei Söhnen. © Screenshot/GoFundMe/Our beautiful Ashleigh

Die 31-Jährige kam am 23. April von einem Ausflug mit ihrem Verlobten und ihren drei Kindern aus einem Freizeitpark in Wales wieder. Weil sie sich krank fühlte, legte sich Ashleigh für ein kleines Nickerchen aufs Ohr.

Nur wenige Stunden später wachte die Britin schweißgebadet und mit Fieber auf. Um auf Nummer sicher zu gehen, brachte Jordan seine Partnerin in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Dort erlitt Ashleigh mehrere Krampfanfälle und verstarb nur drei Tage später.

Wie Ashleighs Freundin Lauren Guest (25) gegenüber Liverpool Echo mitteilte, habe die 31-Jährige eine Hirnhautentzündung und in der Folge eine Hirnblutung erlitten. "Es ging alles sehr schnell und plötzlich, was es noch erschütternder macht", so Lauren.

Die Britin, die beruflich als Krankenschwester arbeitete, befand sich mitten in ihrem Studium an der Edge-Hill-Universität. Auch privat lief es gut, denn Ashleigh und Jordan hatten sich vor Kurzem verlobt und wollten nun die Hochzeit planen. "Sie hatte eine glänzende Zukunft vor sich. Diese Pläne wurden ihr viel zu früh genommen", erzählte Lauren traurig.

Um Ashleighs Verlobten und die drei gemeinsamen Söhne finanziell zu unterstützen, hat Lauren eine Spendenseite auf GoFundMe eingerichtet.