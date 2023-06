"Dummes A****loch": Touri-Vandale ritzt Namen seiner Freundin in Kolosseum

Rom - Diese "romantische Geste" wird teuer: Ein Tourist, der den Namen seiner Freundin in die rund 2000 Jahre alte Wand des römischen Kolosseums gekratzt hat, muss nun mit einer heftigen Geldstrafe rechnen.

Es ist eine weltbekannte Sehenswürdigkeit. Doch das interessierte einen respektlosen Touristen im Römer-Kolosseum kein bisschen. © Bildmontage: Youtube/rytz5873, Riccardo De Luca/AP/dpa,

Der junge Mann ritzte mit einem Schlüssel den Namen seiner Angebeteten in die Wand des berühmten Amphitheaters in Rom, wie auf zahlreichen Videos in sozialen Medien zu sehen war.

Ein anderer Besucher filmte das Geschehen im Herzen der italienischen Hauptstadt und postete das Video. Viele Nutzer zeigten sich daraufhin verärgert.

Nicht nur, weil der Mann sich an der Wand verging, sondern auch weil niemand einschritt - auch der Filmende nicht. Er murmelt stattdessen nur "dummes A*****loch" und geht weiter.



Der Clip zeigt, wie der Unbekannte anscheinend völlig unbeeindruckt von der Empörung anderer Personen ganz in Ruhe an seiner "Liebesbotschaft" feilt. Von anderen angesprochen grinst er nur und fährt fort.

Zeugen berichteten, dass der Unbekannte seinen eigenen Namen und den seiner Verlobten zusammen mit der Zahl 23 in die alte Mauer ritzte. Nun sind viele Leute sauer auf "Ivan + Haley 23".

Auf der Plattform Reddit brach ein regelrechter Aufstand gegen den reisenden Vandalen aus. Binnen kürzester Zeit wurde das Video mehrere Tausend Male angeklickt.

Auch der italienische Kulturminister, Gennaro Sangiuliano (61), reagierte sichtlich empört. "Es ist sehr ernst, unwürdig und ein Zeichen für große Kulturlosigkeit, dass ein Tourist einen der berühmtesten Orte der Welt, ein historisches Erbe, verunstaltet", sagte er laut einer Mitteilung. Er hofft, dass der Vandale identifiziert und bestraft wird.

Und tatsächlich, dem Mann könnte eine saftige Strafe drohen, wäre da nicht ein kleines Problem ...