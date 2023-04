Ein sehr teurer Haufen Knochen: Seltenes T-Rex-Skelett für Millionensumme versteigert

Zürich - In Zürich ist ein riesiges Dinosaurier-Skelett versteigert worden. Der erfolgreiche Bieter zahlte 5,5 Millionen Franken (umgerechnet 5,6 Millionen Euro) dafür, wie der Sprecher des Auktionshauses Koller am heutigen Dienstag mitteilte. Darin enthalten ist die Kommission für das Auktionshaus.

Nur rund 50 Prozent der Knochen sind Originalmaterial. Das ist nach Angaben des Auktionshauses aber eine gute Quote. Das Skelett ist 11,6 mal 3,9 Meter groß.

Der anonyme Privatbesitzer hatte das Skelett "Trinity" (Dreieinigkeit) getauft, weil es aus Knochen von drei verschiedenen Tieren zusammengesetzt wurde, die zwischen 2008 und 2013 in den US-Bundesstaaten Montana und Wyoming entdeckt worden waren.

Inzwischen wurden Überreste von noch größeren Sauriern gefunden, was dem Ruf des T. rex aber keinen Abbruch tat. Es soll erst das dritte T. rex-Skelett sein, das jemals versteigert wurde.

"Das Skelett bleibt in Europa", sagte der Sprecher. Nähere Angaben zum Käufer machte er zunächst nicht.

"Trinity" (Dreieinigkeit) ist das dritte T. rex-Skelett, das jemals versteigert wurde. © dpa/KEYSTONE/Michael Buholzer

Die T. rex lebten vor mehr als 65 Millionen Jahren in einem Gebiet, was heute in den USA liegt.

2020 hatte das arabische Emirat Abu Dhabi das T. rex-Skelett "Stan" für 31 Millionen Dollar ersteigert.

Das Besondere daran war, dass es 70 Prozent Originalknochen hat und das ganze Skelett vom selben Tier stammt.

Es soll in ein paar Jahren in Abu Dhabi in einem Museum ausgestellt werden.